ضابط أمن وطني يدلي بشهادته في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".



واستمعت المحكمة لشهادة النقيب محمود محمد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وجاءت شهادته كالآتي..



- ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ضابط بقطاع الأمن الوطني، وأقوم بتنفيذ أوامر نيابة أمن الدولة العليا، واختص بمكافحة الإرهاب



- منذ متي وأنت تعمل بقطاع الأمن؟

9 سنوات



- هل قمت بإجراء التحريات في قضية مماثلة؟

لا



- ماهو العمل المنوط بك في هذه القضية؟

تنفيذ إذن نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهم فارس



- ما هو سندك في ضبط المتهم؟

بناء علي تحريات عن طريق قطاع الأمن الوطني بناء عليه صدر قرار نيابة أمن الدولة العليا واعتقد أنه بتاريخ 23 أكتوبر



- هل قمت بضبط المتهم فارس؟

نعم



- من كان يرافقك؟

مأمورية تكونت من قوات المباحث الجنائية والأمن المركزي



- متي وأين قمت بضبط المتهم تحديدا؟

يوم 23 أكتوبر 2015، وأعتقد في غضون الساعة 11 مساء داخل منزله بمدينة السلام، بالقاهرة



- كيف تمكنت من ضبطه؟

صعدت إلي الشقة وبرفقتي القوة، وعندما فتح لي أطلعته علي أذن النيابة، سمح لنا بالدخول



- هل قمت بمواجهته بما هو منسوب إليه؟

لا



- هل قمت بتفتيش المسكن؟

تمام



- ما الذي أسفر عنه التفتيش؟

لا أتذكر تحديدا، ولكن كان هناك أوراق تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان المسلمين



- ما طبيعة تلك الأوراق؟

ماتحويه الأوراق لا أتذكره تحديدا



- هل قمت بمواجهة المتهم بالمضبوطات؟

لا، كونه رأى الأوراق أثناء ضبطها



- أين كان يحتفظ بالأوراق؟

لا أتذكر تحديدا، ولكن كان هناك أوراق في غرفة النوم، وأوراق أخرى في غرفة السفرة



- أين توجهت بعد القبض علي المتهم بالمضبوطات؟

توجهت إلي قسم شرطة السلام التابع له محل إقامته، وقمنا بتحريز المضبوطات وعمل المحضر اللازم، وتركته كون دوري ينتهي بالضبط



وسأل الدفاع الشاهد قائلا:



- هل يقيم أحد مع المتهم فارس في منزله؟

زوجته



- هل فرض المتهم سيطرته علي المكان؟

مسكنه الخاص وله حيازة وسيطرة عليه



وسألت المحكمة

- هل لديك أقوال أخرى؟

لا

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .



حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالاموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية ، بان انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.