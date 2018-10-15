رئيس الوزراء يتفقد مدينة الأثاث بدمياط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مدينة الاثاث بدمياط رافقه وزراء التنمية المحلية والصحة وأسامة صالح رئيس مدينة الأثاث.



استمع مدبولي لشرح حول مشروع انشاء مدينة الاثاث والتي تقع على مساحة 321 فدانا بإجمالي مسطح مليون و390 ألف متر.



قال العميد محمد السيد المسئول عن المشروع: مكونات المشروع تتضمن الأعمال الاعتيادية وعدد 54 هنجرا وهنجر مركز تكنولوجيا الأثاث بإجمالي الورش 1348 ورشة بالاضافة لـ27 ورشة للمراكز الخدمية.