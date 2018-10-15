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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مدينة الأثاث بدمياط

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:12 م
صدى البلد
محمود مطاوع و زينب الزغبي
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مدينة الاثاث بدمياط رافقه وزراء التنمية المحلية والصحة وأسامة صالح رئيس مدينة الأثاث.

استمع مدبولي لشرح حول مشروع انشاء مدينة الاثاث والتي تقع على مساحة 321 فدانا بإجمالي مسطح مليون و390 ألف متر.

قال العميد محمد السيد المسئول عن المشروع:  مكونات المشروع تتضمن الأعمال الاعتيادية وعدد 54 هنجرا وهنجر مركز تكنولوجيا الأثاث بإجمالي الورش 1348 ورشة بالاضافة لـ27 ورشة للمراكز الخدمية.
رئيس الوزراء يتفقد مدينة الأثاث بدمياط
رئيس الوزراء يتفقد مدينة الأثاث بدمياط
رئيس الوزراء يتفقد مدينة الأثاث بدمياط
رئيس الوزراء يتفقد مدينة الأثاث بدمياط
رئيس الوزراء يتفقد مدينة الأثاث بدمياط

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