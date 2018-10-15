محافظ قنا يتلقى 400 طلب من المواطنين خلال اللقاء المفتوح

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بتلبية خدمات المواطنين وتذليل كافة العقبات لتوفير الحياه الكريمة للمواطنين فى ظل القانون والمساواة بين الأفراد.



جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده بالديوان العام بحضور عدد غفير من المواطنين والقيادات التنفيذية، وتلقى خلاله ما يزيد عن 400 طلب من المواطنين.



وأوضح محافظ قنا، أن طلبات المواطنين تنوعت ما بين المساعدات الانسانية والوحدات السكنية وطلبات فرص التشغيل وتنقلات وندب العاملين بين المصالح الحكومية والإجازات بدون مرتب والعلاج المجانى، مضيفًا بأن هناك توجه من الدولة لتوحيد برامج الحماية الاجتماعية فى برنامج تكافل وكرامة وضم كافة المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعى القديم لنظام تكافل وكرامة الذى يرفع قيمة معاش المستحقين من ذوى الاحتياجات الخاصة من 323 جنيها إلى 450 جنيها بنسبة زيادة تصل إلى 40%.



وأشار محافظ قنا إلى أنه سوف يتم عقد ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص فى نوفمبر القادم إلى جانب المشروعات الاستثمارية التى يجرى تنفيذها بالمناطق الصناعية بالمحافظة موجهًا بضرورة تلبية طلبات الانتدابات الداخلية والنقل وفق معايير العجز والزيادة وبما لا يؤثر على سير العمل.



وشدد محافظ قنا، على ضبط الشارع القنائى خاصة فيما يتعلق بمركبات التوك توك و التنسيق مع القيادات الأمنية بعمل لجان متنقلة وتوجيه أصحاب المركبات باتخاذ إجراءات الحصول على رخصة التسيير، مطالبًا بضرورة إخطار المحافظة أسبوعيًا بالمركبات التي تم ترخيصها والمركبات التى تم ضبطها.