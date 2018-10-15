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اقتصاد

ننشر تفاصيل شروط بقاء أعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة.. مستندات

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:06 م
عمران
عمران
علياء فوزي
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بشأن الشروط اللازم توافرها بأعضاء مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والخاضعة لرقابة الهيئة.

جاء بالقرار رقم 1203 لسنة 2018 والصادر اليوم، أنه يشترط وجود شرط حسن النية في أعضاء مجلس إدارة الشركات المشار إليها وفقا لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة والقوانين واللوائح المنظمة، علي أن يفقد عضو مجلس الإدارة صلاحيته في الاستمرار في منصبه حال إخلاله بما تضمنه القانون.

وذكر القرار أنه يمكن إزالة آثار الجرائم التي يتم التصالح فيها والمنصوص عليها بقراري مجلس إدارة الهيئة برقمي 82 و 85 لسنة 2018 ما لم يكن الحكم باتا مع عدم سريان ذلك علي الجرائم ذات الشق الجنائي.
ننشر تفاصيل شروط بقاء أعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة.. مستندات
ننشر تفاصيل شروط بقاء أعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة.. مستندات
ننشر تفاصيل شروط بقاء أعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة.. مستندات
ننشر تفاصيل شروط بقاء أعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة.. مستندات

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