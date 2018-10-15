الداخلية التركية تستبعد مئات المسئولين المحليين من مناصبهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تعليق مهام نحو 260 مسئولا محليا للاشتباه في ارتباطهم بمجموعات إرهابية أو قيامهم بأنشطة لا تتوافق مع وظائفهم، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



وذكرت الوكالة أن هؤلاء المسؤولين يتم انتخابهم في الأحياء والقرى لتولي بعض الجوانب الإدارية، حيث تم تعليق مهمات 103 من رؤساء القرى و156 رئيس حي، ولم تحدد الوزارة هوية المجموعات الإرهابية التي يشتبه انضمامهم إليها.



وعلقت السلطات التركية، الأسبوع الماضي، مهام 559 حارس قرية، بناء على اتهامات مماثلة، و76 آخرين بتهم التهريب وتهريب المهاجرين والقيام بأنشطة على صلة بالمخدرات.



ونفذت السلطات التركية، بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، حملة تطهير واسعة في مؤسساتها، تم على إثرها إقالة أكثر من 140 ألف شخص، بسبب صلتهم مزعومة برجل الدين التركي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل، إلا أنه ينفي ذلك.