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شاهد.. دخول مسئولين سعوديين قنصلية بلادهم بتركيا للتحقيق في اختفاء خاشقجي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:53 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هاني حسين
عرضت فضائية " روسيا اليوم"، لقطات مصورة ترصد دخول مسؤولين سعوديين لقنصلية بلادهم في إسطنبول ضمن فريق العمل الذي يشكل للتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكر أن مصر تؤكد أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف، مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافًا.

وحذرت مصر من محاولة استغلال هذه القضية سياسيًا إزاء المملكة العربية السعودية بناءً على اتهامات مُرسَلة، كما أكدت مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث.

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