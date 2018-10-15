يونس المصري: مطار سنفكس يساعد على انتعاش السياحة داخليا وخارجيا

قدم الفريق يونس المصري وزير الطيران، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة افتتاح مطار سفنكس الدولي، منوها أن موقع المطار «هائل» بالقرب من المناطق الأثرية بالأهرامات على بعد 45 كيلو من القاهرة.



وأوضح المصري خلال برنامج « صالة التحرير »، المذاع على فضائية « صدى البلد » والذي تقدمه الإعلامية « عزة مصطفى» أن القوات المسلحة تؤمن المطار بأكمله مضيفا: «المطار يعمل داخليا لمطروح وبرج العرب والعلمين ويختصر على المواطنين بدلا من الذهاب الى مطار القاهرة » منوها أن المطار سوف يساعد على انتعاش السياحة الخارجية والداخلية.



وتابع:« مع قرب افتتاح المتحف الكبير، سوف يساعد مطار سفنكس على انتشار سياحة اليوم الواحد للأجانب».