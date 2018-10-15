ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

يونس المصري: مطار سنفكس يساعد على انتعاش السياحة داخليا وخارجيا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:54 م
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران
عبد الخالق صلاح
قدم الفريق يونس المصري وزير الطيران، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة افتتاح مطار سفنكس الدولي، منوها أن موقع المطار «هائل» بالقرب من المناطق الأثرية بالأهرامات على بعد 45 كيلو من القاهرة.

وأوضح المصري خلال برنامج « صالة التحرير »، المذاع على فضائية « صدى البلد » والذي تقدمه الإعلامية « عزة مصطفى» أن القوات المسلحة تؤمن المطار بأكمله مضيفا: «المطار يعمل داخليا لمطروح وبرج العرب والعلمين ويختصر على المواطنين بدلا من الذهاب الى مطار القاهرة » منوها أن المطار سوف يساعد على انتعاش السياحة الخارجية والداخلية.

وتابع:« مع قرب افتتاح المتحف الكبير، سوف يساعد مطار سفنكس على انتشار سياحة اليوم الواحد للأجانب».

ترشيحاتنا

ترامب يوفد بومبيو في مهمة للسعودية حول خاشقجي

#مصر_معاكي_ياسعودية هاشتاج جديد يغزو تويتر

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

لصوص النفط.. 20 متهما سرقوا 2228 طن بترول وباعوها بـ 4.6 مليون جنيه.. فيديو

بعد المعاش.. كيف تبدأ حياتك بعيدا عن الاكتئاب

الاستخبارات الأمريكية تحبط محاولة اغتيال ترامب على يد داعش

وفد تركي يدخل قنصلية السعودية بإسطنبول للتحقيق في اختفاء خاشقجي

أول تعليق من أجيرى على غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وسوازيلاند

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

وزير الطيران: السيسي صاحب فكرة مطار سفنكس

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

دينا تخضع لعملية تجميل بالأنف.. شاهد الفرق قبل وبعد.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

فيديو

شاهد.. دخول مسئولين سعوديين قنصلية بلادهم بتركيا للتحقيق في اختفاء خاشقجي
صادق عبد العال يوضح الخطأ الذي تقع فيه وزارات الصحة بالعالم..فيديو
أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا.. حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا.. ونساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما.. فيديو
بسام راضي: العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وممتدة
شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟