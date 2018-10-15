مدرب ألمانيا: نوير يحرس عرين الماكينات أمام فرنسا

اعترف يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بحاجته لإجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية للمانشافت قبل مواجهة فرنسا، غدا الثلاثاء، في دوري الأمم الأوروبية.



وتحدث لوف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، قائلا: "لقد تعلمنا بعض الأشياء من مواجهة هولندا، وبالتأكيد نحن بحاجة للقيام بتغييرين أو ثلاثة غدا، لإصلاح ما أفسدناه في المباراة الماضية".



ورغم ذلك، أكد مدرب الماكينات على مواصلة الدفع بحارس بايرن ميونخ، مانوير نوير، في التشكيلة الأساسية أمام الديوك.



وواجه نوير، انتقادات واسعة عقب مباراة هولندا، وطالب البعض بإقصائه من قائمة ألمانيا.



وأضاف: "يجب أن نتقبل الانتقادات، لكننا بحاجة لإظهار ردة فعل أمام فرنسا، وأن نلعب كوحدة واحدة".



وكان المنتخب الألماني قد تعرض لخسارة مذلة على يد هولندا (0-3)، السبت الماضي، ضمن منافسات دوري الأمم.