ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب ألمانيا: نوير يحرس عرين الماكينات أمام فرنسا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:50 م
مانوير نوير
مانوير نوير
حسن العمدة
اعترف يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بحاجته لإجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية للمانشافت قبل مواجهة فرنسا، غدا الثلاثاء، في دوري الأمم الأوروبية.

وتحدث لوف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، قائلا: "لقد تعلمنا بعض الأشياء من مواجهة هولندا، وبالتأكيد نحن بحاجة للقيام بتغييرين أو ثلاثة غدا، لإصلاح ما أفسدناه في المباراة الماضية".

ورغم ذلك، أكد مدرب الماكينات على مواصلة الدفع بحارس بايرن ميونخ، مانوير نوير، في التشكيلة الأساسية أمام الديوك.

وواجه نوير، انتقادات واسعة عقب مباراة هولندا، وطالب البعض بإقصائه من قائمة ألمانيا.

وأضاف: "يجب أن نتقبل الانتقادات، لكننا بحاجة لإظهار ردة فعل أمام فرنسا، وأن نلعب كوحدة واحدة".

وكان المنتخب الألماني قد تعرض لخسارة مذلة على يد هولندا (0-3)، السبت الماضي، ضمن منافسات دوري الأمم.

ترشيحاتنا

مشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في تعاطي المخدرات.. قريبا

إسلام كاد يفقد نور عينيه بسبب مدرس ألعاب بأسيوط .. فيديو وصور

ترامب: مشاعري تبدلت تجاه تركيا

موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

ترامب : قتلة مارقون وراء اختفاء خاشقجي

مدبولي ومحسن صلاح يتفقدان ممشى المنصورة الجديدة .. فيديو وصور

رسميا.. تأجيل مباراة المصري والجزيرة في كأس مصر

#مصر_معاكي_ياسعودية هاشتاج جديد يغزو تويتر

ميدو يكشف عن حبه لزوجته بهذه الصورة

ترامب يعلق لوحة مثيرة للجدل داخل البيت الأبيض

ابنة ميجان والأمير هاري محرومة من الألقاب الملكية

مودريتش يتجاهل محمد صلاح في اختيار أفضل لاعب بالعالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

فيديو

شاهد.. دخول مسئولين سعوديين قنصلية بلادهم بتركيا للتحقيق في اختفاء خاشقجي
صادق عبد العال يوضح الخطأ الذي تقع فيه وزارات الصحة بالعالم..فيديو
أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا.. حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا.. ونساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما.. فيديو
بسام راضي: العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وممتدة
شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟