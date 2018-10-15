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اقتصاد

المصيلحي لـ شباب جمعيتي: لن تتضرروا من الدعم النقدي.. وبلاش الضرب السريع

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:43 م
صدى البلد
محمد صبيح
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة طمأنة لشباب جمعيتي قال فيها: منافذ جمعيتي لن تتضرر من التحول للدعم النقدي، نافيا أن يكون التحول للدعم النقدي معناه أن يحصل المواطن على نقود الدعم في يده ولكن سيكون حرا في اختيار السلع التي يرغب فيها من المنافذ التابعة لوزارة التموين.

وأكد الوزير - خلال مؤتمر صحفي- اليوم، على أن فكرة التحول إلى الدعم النقدي وتسليم المواطن الدعم في صورة نقود مرفوض، لأنه يهدد معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة لو كانت تتجه نحو الدعم النقدي الحر لما عملت على زيادة منافذ التوزيع كما أننا سنفتح مرحلة ثالثة لمشروع جمعيتي.

وشدد الوزير على أنه سيتم غلق الماكينات التي تقوم بعمليات ضرب سريع، لافتا إلى أن بعض التقارير أثبتت أن بعض الماكينات تم غلقها لأن فارق التوقيت بين ضرب البطاقة والتي تليها 10 ثوان فقط، مطالبا أصحاب المنافذ التابعة بعدم تنفيذ الممارسات غير النزيهة للحفاظ على استمرار المنفذ.

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