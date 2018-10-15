دفاع برشلونة في ورطة قبل مواجهة ريال مدريد

أعلن نادى برشلونة، مدة غياب مدافع الفريق، توماس فيرمايلين بعد إصابته خلال مشاركته مع منتخب بلاده، بدوري الأمم الأوروبية.



وأصدر النادي الكتالوني بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه تعرض البلجيكي توماس فيرمايلين، لإصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، أدت لخروجه مصابًا من مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، في الدقيقة 73، والتي انتهت بفوز بلجيكا بنتيجة (2-1).



وأضاف البيان أن فيرمايلين لن يكون متاحًا للعب لمدة 6 أسابيع قادمة.



ويواجه برشلونة أزمة كبيرة في مركز قلب الدفاع، خاصة مع إصابة صامويل أومتيتي، أيضًا، وغيابه لفترة تصل إلى شهر وأكثر، ليصبح لزاما على المدرب إرنستو فالفيردي، الدفع بالثنائي جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت.