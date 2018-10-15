وفد طبي هولندي متخصص في جراحات القلب يزور القاهرة.. صور

نظمت مؤسسة "أصدقاء هولندا - مصر" زيارة لوفد طبي هولندي إلى القاهرة متخصص في جراحة القلب حيث أجرى العديد من جراحات القلب وأشرف الوفد على تدريب الأطباء والممرضات على الأجهزة الطبية المتبرع بها.



يشار إلى أن مؤسسة "أصدقاء هولندا" ساهمت في تعزيز وتقديم الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية للمرضى غير القادرين ماليًا على تلقي الرعاية والمساعدة.



وقدم السيد مكاوي، رئيس المؤسسة ، نسخة طبق الأصل من الصورة الشخصية الشهيرة للرسام الهولندي رامبرانت فان راين إلى السفارة الهولندية نيابة عن المؤسسة.