المتهمان بقتل نجل شقيقتهما ببنها: ماكنش قصدنا نموته

"ماكنش قصدنا نموته والله وزعلنا جدا عليه"، بهذه الكلمات بدأ المتهمان بقتل نجل شقيقتهما بسبب الخلاف على فرش بيع الفاكهة ببنها، أقوالهما فى التحقيقات التى أجراها معهم رجال البحث الجنائى بالقليوبية.



وقال المتهم الأول "إبراهيم . ع .م" 35 سنة بائع لم أقصد أبدا قتل نجل شقيقى فهو أخويا الصغير وكلنا متربين مع بعض وبناكل مع بعض، مضيفا أنا زعلت جدا عليه وعلى اللى حصل.



وأضاف المتهم بأنه يوم الواقعة فوجئ بقيام المجنى عليه يقوم بفرش بيع الفاكهة فى المكان الخاص بالمتهم وعندما طلب منه لم الفرش رفض فتشاجروا مع بعضهما وتعدى عليه بمساعدة شقيقه بالسكين.



فيما أكد المتهم الثانى " محمد ع م " 25 سنة بائع مافيش حد فى الدنيا بيموت أخيه فالمتوفى نجل شقيقنا وإحنا اخواله وطول عمرنا مع بعض فى الخير والشر، مشيرا إلى أن المجنى عليه كان دائم الفرش مكاننا وكنا نتخانق مع بعض وفى الآخر نتصالح ولكن هذه المرة دخل الشيطان بيتنا وتعدينا عليه بالسكين وتوفى.



من ناحية أخرى بدأت النيابة التحقيق فى الواقعة حيث أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



وكان سوق الجملة ببنها شهد مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 3 بائعين بسبب الخلاف على مكان بيع الفاكهة، أسفرت عن مصرع أحدهم وتم القبض على المتهمين ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى بنها العام.



وتلقى مدير أمن القليوبية بلاغا من الأهالى، بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الباعة في سوق الجملة ببنها، وانتقل على الفور، مفتش المباحث.



وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول "إبراهيم س م " 30 سنة بائع مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر وتم نقله لمستشفى بنها العام وتوفي أثناء إسعافه، وطـرف ثان "محمد ع م" 25 سنة بائع خال الطرف الأول السابق اتهامه في 5 قضايا سلاح ومخدرات وشقيقه إبراهيم 35 سنة خال الطرف الأول والسابق اتهامه في 4 قضايا سلاح ومخدرات.



وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب وجود خلافات سابقة بينهم على الأماكن العشوائية لبيع الخضروات داخل السوق تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثانى بالتعدي من على الأول نجل شقيقه بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته التي أودت بحياته.



وبسؤال شقيق المتوفى ويدعى كريم بائع بسوق الجملة اتهم الطرف الثانى بالتسبب في وفاة شقيقه وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

