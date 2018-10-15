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رياضة

نجم ألمانيا السابق: واثق فى قيادة لوف للماكينات

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:44 م
يواكيم لوف
يواكيم لوف
حسن العمدة
قال يورجن كلينسمان، نجم الكرة الألمانية السابق، إنه لا يزال يثق في يواكيم لوف، المدرب الحالي للفريق، وذلك على الرغم من الأزمة التي يمر بها الأخير.

ويواجه لوف أزمة رياضية في أعقاب الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018 في الصيف الماضي، والهزيمة المريرة التي تلقاها المنتخب الألماني مساء أول أمس السبت، أمام هولندا (3-0) في دوري الأمم الأوروبية.

وفي مقابلة مع إذاعة (إس دبليو آر) الألمانية، قال كلينسمان (54 عاما)، اليوم الاثنين: "أنا مؤمن بيوجي (يواخيم) ومؤمن بطاقمه".

تجدر الإشارة إلى أن لوف كان يعمل مدربا مساعدا لكلينسمان أثناء قيادته الفنية للمانشافت في الفترة بين 2004 حتى 2006، وقد تولى لوف تدريب المنتخب الألماني خلفا لكلينسمان.

وأضاف كلينسمان أن "يوجي يعرف ما يفعله، وهو يعرف أيضا مدى صعوبة الموقف بعد الهزيمة من هولندا، لكن الشيء الأكثر أهمية هو التماسك والإيمان بتحقيق نتيجة جيدة أمام المنتخب الفرنسي".

يذكر أن المنتخب الألماني سيلتقي فرنسا، حامل لقب مونديال روسيا، في باريس غدا الثلاثاء، في إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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