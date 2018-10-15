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في آخر يوم من مهلة وزارة المالية .. زحام كبير لسداد قيمة الضرائب العقارية.. و5 ملايين جنيه حصيلة بالديوان العام

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:19 م
خلال تقديم الاقرارات
خلال تقديم الاقرارات
محمد يحيي
  • 5 ملايين جنيه متحصلات الضريبة العقارية بمقر لاظوغلى
  • الضرائب العقارية: تعليمات بالتيسير على الممولين وغرفة عمليات لمتابعة المأموريات
  • زحام بالضرائب العقارية بآخر يوم للتحصيل.. والمصلحة: لا نية للمد

بلغت قيمة المتحصلات والرسوم التى تم سدادها من جانب الممولين الخاضعين للضريبة العقارية بمقر الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلى فى آخر يوم بدون غرامة 5 ملايين جنيه.

وكشفت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية عن وجود إقبال من جانب الممولين الخاضعين للضريبة فى آخر يوم للسداد بدون غرامة.

وأكدت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن العمل مستمر بمأموريات الضرائب حتى الساعة التاسعة مساءً؛ لتجنب تزاحم المواطنين وتسهيل العمل عليهم، نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين لسداد الضريبة المستحقة عليهم.

وأشارت سامية حسين إلى أن وزارة المالية حددت مهلة لسداد الضريبة العقارية حتى اليوم لمن يملكون عقارات بقيمة أعلى من 2 مليون جنيه، لافتًة إلى أنه ليس هناك نية لمد هذه المدة لأنه قد تم مدها أكثر من مرة.

وأوضحت "رئيسة مصلحة الضرائب العقارية"، أن غرامات المخالفين عن سداد الضرائب يحددها البنك المركزى على حسب مدة المخالفة ويزيد عليها 2%، منوهًة إلى أنه إذا كان الممول عليه ضرائب عام 2018 فقط فيمكنه سداد 50% قبل 15 أكتوبر ثم الـ50% الأخرى حتى 30 ديسمبر.

وكشف ناجي السرجاني، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تشكيل المصلحة لغرفة عمليات لمتابعة المأموريات على مستوى الجمهورية، نظرا للزحام الشديد بآخر يوم من مهلة وزارة المالية لتحصيل الضريبة.

وقال السرجاني لـ"صدى البلد"، إن المصلحة وأجهزتها التابعة على مستوى الجمهورية ملتزمة بالعمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة من مساء اليوم لاستقبال الضريبة المحددة على الوحدات السكنية، إضافة إلى أن هناك تعليمات صادرة للمأموريات بعدم الإغلاق إلا على آخر ممول يقدم ضريبته.

وأضاف السرجاني أن هناك تعليمات واضحة للتعامل مع الجمهور والرد على استفساراتهم ومساعدتهم في تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة وفقا لاستراتيجية وزارة المالية للتيسير على الممولين.

وتشهد مصلحة الضرائب العقارية على مستوى المأموريات والمديريات بالجمهورية حالة من الزحام الشديد، ويتوافد أصحاب الوحدات السكنية لسداد الضريبة المقررة بآخر يوم من مهلة وزارة المالية لتقديم وتحصيل الضريبة على الوحدات السكنية والمحددة بمنتصف أكتوبر الجاري.

ووفقا لتأكيدات مصادر مطلعة داخل مصلحة الضرائب العقارية لـ"صدى البلد"، فإن وزارة المالية لن تمد مهلة السداد ليوم آخر، خصوصا أن ذلك القرار هو شأن الدكتور محمد معيط وزير المالية والذي يشارك بفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنكين الدوليين بمدينة بالي الإندونيسية .

وقالت المصادر ، إنه من الصعوبة إصدار "معيط" لأي قرارات بالمدينة، وهو خارج البلاد، خصوصا أن الوزارة استنفذت المهلة التي سبق أن أعطتها للمتخلفين عن سداد الضريبة.

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