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وزير الطيران: السيسي صاحب فكرة مطار سفنكس

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الفريق يونس المصري وزير الطيران، إن مطار سفنكس الذي تم افتتاحه تجريبيا اليوم، سيخدم حركة التصدير من مزارع الحاصلات الزراعية المحيطة بموقعه على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وأوضح «المصري» خلال برنامج « صالة التحرير »، المذاع على فضائية « صدى البلد » والذي تقدمه الإعلامية « عزة مصطفى» أن المطار سوف يخفف الضغط على مطار القاهرة بالنسبة للطيران الداخلي أو وفود السياح منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب فكرة إنشاء مطار سفنكس الدولي في موقعه الحالي.

وتابع «المصري»؛ أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي اليوم ؛ ونتطلع الى ان يتم افتتاحه رسميا قبل نهاية 2018؛ مؤكدا أنه من الصعب إقامة فندق داخل حرم المطار .

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