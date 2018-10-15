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محافظات

محافظ الفيوم يزور دار أيتام لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للأطفال

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:52 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
زار اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، دار عائشة حسانين للأيتام للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، وكان في استقباله سامية حلمي رئيس مجلس إدارة الدار.

وخلال الزيارة التقى محافظ الفيوم بالأطفال وصافحهم وتأكد من مستوى الرعاية الخاصة بهم والخدمات المقدمة إليهم من قبل القائمين على الدار، وأشار إلى أنه سيجري التنسيق مع مسئولي مديرية التموين لدراسة زيادة حصة التموين الخاصة بالدار.

كما أكد على توفير المستلزمات الأساسية للأطفال والعمل على رعايتهم بشكل مناسب.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته للقاء أطفال دار عائشة حسانين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، فهم جزء لا يتجزأ من كيان مجتمعنا.
محافظ الفيوم يزور دار أيتام لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للأطفال
محافظ الفيوم يزور دار أيتام لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للأطفال
محافظ الفيوم يزور دار أيتام لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للأطفال

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