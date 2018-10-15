نوير يرد على هجوم نجم ألمانيا السابق بسبب ثلاثية هولندا

أكد مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا، جاهزيته للمشاركة أساسيا أمام فرنسا، رغم الانتقادات والمطالبات بإشراك زميله مارك أندريه تير شتيجن بدلا منه.



وتلقت شباك نوير 3 أهداف خلال خسارة المانشافت أمام هولندا، السبت الماضي، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



وعلق نوير، في مؤتمر صحفي، على مطالبة لوثار ماتيوس، نجم ألمانيا الأسبق، بوضعه على مقاعد البدلاء، قائلا: "أنا جاهز وليست لدي أي مشكلة بدنية".



وأردف "أشعر بأنني بمستوى جيد، لكني لسوء الحظ لم أشارك كثيرا في الفترة الماضية".



وفي ختام تصريحاته، شدد نوير على رغبة زملائه في العودة بـ3 نقاط، مشيرا إلى وصول كافة اللاعبين لأعلى درجات التحفيز للفوز بالمباراة.