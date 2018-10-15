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مصر وروسيا تجريان تدريبات حماة الصداقة 3 بمشاركة وحدات من المظلات .. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
وصلت عناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية إلى مصر ، حيث تجري عناصر من وحدات المظلات المصرية والروسية فعاليات التدريب المشترك (حماة الصداقة -3) والذي تستضيفه مصر حتى 26 أكتوبر الجارى بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة وحدات المظلات.

يشتمل التدريب المشترك على العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة ، وتنفيذ العديد من أشكال الرمايات غير النمطية ، والتدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقًا لأرقى النظم التدريبية الحديثة ، كذلك تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين.

تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة بما يساهم في خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.

جدير بالذكر أن بداية انطلاق تدريب حماة الصداقة لأول مرة كان عام 2016 بمصر ثم نفذ في روسيا عام 2017، ما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

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