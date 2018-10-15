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أخبار البلد

وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع نظيره القبرصي .. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، "سافاس أنجليديس " وزير دفاع جمهورية قبرص والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة ، كما تم بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات في العديد من المجالات .

من جانبه أكد القائد العام على عمق الروابط الراسخة التى تجمع بين مصر وقبرص معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك .

وأشاد وزير الدفاع القبرصى بالتطور المستمر فى العلاقات العسكرية المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين فى العديد من المجالات .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير القبرصى بالقاهرة .

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