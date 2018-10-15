أغرب اختبار في العالم.. 16 طبيبًا شربوا دمائهم

فى مركز بحوث أمراض الجهاز الهضمى والكبد فى سويسرا، قام 16 مبحوثا بشرب دماء مأخوذة منهم فى إطار دراسة حول تشخيص أحد الأمراض الالتهابية التى تصيب الجهاز الإخراجي، وفق ما قالت شبكة إيه بي سي.



شرب كل مبحوث كمية من دمه تصل إلى 100 ملليلتر ثم شرب 300 مليلتر بعدها بشهر.



وكان معظمهم من طلبة الطب.



وتستهدف الدراسة التعرف على علاقة البروتين المعروف باسم كالبروتكتين بالتهابات الأمعاء الغليظة (القولون) ودلالاته على وجود مشاكل فى الجهاز الهضمى سواء كانت التهابا أو نزيفا داخليا.



ويمكن أن يكون ذلك أفضل من الاعتماد على الأعراض الظاهرية التى تتأخر فى حالات عديدة حتى تتفاقم الأمراض وقد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى.

