محافظ الفيوم يواصل جولاته التفقدية لعدد من أحياء المدينة.. صور

واصل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، جولاته التفقدية لعدد من الشوارع، وتفقد المنشآت للتأكد من مستوى النظافة وسير العمل خلال النوبتجيات بعدد من أحياء مدينة الفيوم، رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم.



شملت الجولة شارع الجمهورية بداية من مجمع بدر الإسلامي وصولًا إلى شارع الدروي بجوار ملجأ الأيتام، كما تم تفقد عمارات مساكن الحادقة.



وخلال الجولة شدد محافظ الفيوم على رفع كافة الإشغالات من مختلف أنحاء مدينة الفيوم، وتوفير صناديق جمع القمامة ونقلها خلال النوبتجيات المتعددة باستمرار إلى الأماكن المخصصة لذلك، كما أكد على تطهير مجرى بحر يوسف من ورد النيل والحشائش المائية والمخلفات الملقاة به بالتنسيق بين مسئولي مجلس مدينة الفيوم ومسئولي الموارد المائية والري على أن يكون التطهير بانتظام وبشكل مستمر.



كما أكد على التعاون المتبادل بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب والمؤسسات الحكومية من جانب آخر فى عمل مبادرات للنظافة والتجميل.



كما أكد على مسئولي مركز ومدينة الفيوم بزراعة أشجار ونباتات الزينة في المساحات البينية لعمارات مساكن الحادقة، كما أصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة الفيوم بدراسة نقل سوق الحادقة.



وأضاف محافظ الفيوم بأن جولاته ستتواصل لمختلف المراكز والفدقرى تباعًا للتأكد من مستوى الخدمات وسير العمل بمختلف المؤسسات.

