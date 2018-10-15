هشام الخياط: مصر عالجت 2 مليون مواطن مصابين بفيروس سي

أشاد الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي؛ بالتجربة المصرية بمسح 50 مليون مصري من خطر الإصابة بمرض فيرس سي؛ مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يحدث على مستوى العالم.



وأوضح « الخياط » خلال برنامج « صالة التحرير »، المذاع على فضائية « صدى البلد » والذي تقدمه الإعلامية « عزة مصطفى »؛ أن الهند عالجت 40 ألف من مواطنيها من الفيروس؛ بينما عالجت مصر 2 مليون مواطن بفضل مبادرة السيسي.



وأشار «الخياط » إلى أن نسبة الإصابة بفيروس سي في الهند تتراوح ما بين 4 و5% من عدد سكانها رغم أن عدد سكانها يقترب من المليار.

