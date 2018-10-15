ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

هشام الخياط: مصر عالجت 2 مليون مواطن مصابين بفيروس سي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أشاد الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي؛ بالتجربة المصرية بمسح 50 مليون مصري من خطر الإصابة بمرض فيرس سي؛ مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يحدث على مستوى العالم.

وأوضح « الخياط » خلال برنامج « صالة التحرير »، المذاع على فضائية « صدى البلد » والذي تقدمه الإعلامية « عزة مصطفى »؛ أن الهند عالجت 40 ألف من مواطنيها من الفيروس؛ بينما عالجت مصر 2 مليون مواطن بفضل مبادرة السيسي.

وأشار «الخياط » إلى أن نسبة الإصابة بفيروس سي في الهند تتراوح ما بين 4 و5% من عدد سكانها رغم أن عدد سكانها يقترب من المليار.

ترشيحاتنا

لحظة رفع علم سوريا على معبر القنيطرة بالجولان المحتلة.. فيديو

أول تعليق إيراني على اختفاء جمال خاشقجي في تركيا

بعد رحيله.. أحمد عبد الوارث انفصل عن سعاد نصر وعانى من الاكتئاب بعد وفاتها.. وهذه حقيقة صلة القرابة بـ عبد الوارث عسر

رئيس الوزراء يتفقد مدينة الأثاث بدمياط

ليفربول يحسم عودة محمد صلاح للمشاركة في المباريات

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

الصور الأولى لمطار سفنكس قبل التشغيل التجريبي

أول رحلة طيران تهبط تجريبيا في مطار سفنكس الدولي.. فيديو وصور

بعد المعاش.. كيف تبدأ حياتك بعيدا عن الاكتئاب

تعليق ناري من عامر حسين عن أزمة مباراة المصري وجزيرة مطروح

ميدو يكشف عن حبه لزوجته بهذه الصورة

وزير الطيران: السيسي صاحب فكرة مطار سفنكس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

فيديو

شاهد.. دخول مسئولين سعوديين قنصلية بلادهم بتركيا للتحقيق في اختفاء خاشقجي
صادق عبد العال يوضح الخطأ الذي تقع فيه وزارات الصحة بالعالم..فيديو
أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا.. حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا.. ونساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما.. فيديو
بسام راضي: العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وممتدة
شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟