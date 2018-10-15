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ديني

المفتي السابق: الإرهابيون خوارج العصر تفوقوا على إبليس

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:57 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العالم الإسلامي والإنساني كله قد ابتلي فى هذا الزمان بانتشار جماعات من التكفيريين وسطوة فرق من الإرهابيين، مؤكدًا أن أفعالهم من تلقاء أنفسهم وليس للشيطان يد فيها.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن خوارج العصر يدلسون كثيرًا في النصوص الشرعية وهذا في كثيرٍ منه ناتج عن وعي منهم وقصد، متعجبًا: مش معقول يكون إبليس فكر في كل أفعالهم هذه، فهؤلاء تفوقوا على إبليس في التدليس.

وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين أساءوا للدين الإسلامى وشوهوا صورته فى العالمين بالكذب والبهتان والمغالطات التي ابتدعوها وروجوا لها وراحوا يسفكون الدماء ويعملون القتل والتقتيل فى عباد الله وهؤلاء هم ورثة الخوارج الذين حذرنا سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بدعهم وعدوانهم وقد توعدهم بأنهم من أهل الجحيم حيث قال «الخوارج هم كلاب النار» (رواه ابن ماجه).

وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من خطر النابتة خوارج العصر من الجماعات الإرهابية التى تستحل قتل الناس بدون وجه حق مبررين ذلك بأنهم يتبعون الدين الإسلامى، مشددًا على أن ذلك لا يمت للإسلام بصلة.

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