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اقتصاد

السفير التنزاني: زيارة السيسي سبب في تقوية العلاقات مع مصر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:44 م
خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم
قال اللواء عيسى سليمان سفير تنزانيا بالقاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا في أغسطس الماضي ولقاءه بالزعيم التنزاني كانا محورا رئيسيا في إعادة العلاقات بين البلدين، مضيفًا أنه تم عقد الدورة الثالثة للجنة الدائمة فى يناير الماضي بعد توقف اجتماعاتها فى السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور السفير التنزاني بالقاهرة والمستشار التجاري بالسفارة التنزانية ولفيف من رجال الأعمال المصريين.

وأشار سليمان إلى أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين مصر وتنزانيا خلال زيارة السيسي واجتماعات اللجنة المشتركة فى مجالات السياحة والزراعة وهو ما يدفع القطاع الخاص فى البلدين لتعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي لزيادة حجم التجارة البينية وجذب استثمارات مشتركة فى البلدين.

وأكد أن تنزانيا تعد من أهم البلدان الأفريقية الجاذبة للاستثمار خاصة أن قانون الاستثمار التنزاني يتضمن تيسيرات وحوافز كبيرة للاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى مرونة قانون الخروج من السوق، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع باتفاقيات تجارية مع العديد من الدول الافريقية في مقدمتها اتفاقية الساداك مع دول جنوب أفريقيا واتفاقيات مع دول شرق أفريقيا وهو ما يجعلها من أكبر الأسواق الأفريقية يتعدى حجمها 200 مليون نسمة.

وأشار سليمان، إلى أن تنزانيا لديها فرص استثمارية كبيرة فى مختلف المجالات، منها القطاع السياحي والفنادق ومشاريع البنية التحتية والطاقة والغاز، بالإضافة إلى أن مجالات الاستثمار تشمل الموانئ والقطارات والسكك الحديدية ومشاريع IT، فضلًا عن مجالات التجارة والتى تتضمن الزراعة وتصدير اللحوم الحية والأسماك المجمدة والقهوة والخضراوات والفاكهة.

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