معاينة تصويرية لموقع اغتصاب الطفلة رحمة.. والمتهمان يكشفان الكواليس.. صور

انتقل فريق من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد البلتاجى رئيس النيابة لإجراء معاينة تصويرية بمسرح جريمة قتل الطفلة رحمة بعد اغتصابها وإلقاء جثتها بترعة الإسماعيلية ومثل المتهمان كيفية ارتكابهما الواقعة أمام المستشار أحمد حمدان وكيل النائب العام.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ميلاد ع م " 29 سنة ووليد م م 42 سنة ويعملان سائقي توك توك اغتصبا الطفلة تحت تأثير المخدر ثم قاما بخنقها وإلقاء جثتها بمنطقة طرح النهر في ترعة الإسماعيلية ولم يكتفيا بذلك بل قاما بإلقاء حجر كبير على رأسها بعد إلقاء جثتها ما أصابها بنزيف داخلي وجروح غائرة بالرأس



وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد حمدان أنه أثناء استقلال المجني عليها توك توك من أمام مسجد أبو العلا كساب لشراء احتياجتها استدرجها المتهمان وخطفها والتوجه بها إلى منطقة طرح النهر خلف مصانع البيبسى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين اغتصبا الطفلة تحت تأثير المخدر وعندما فوجئا أن الطفلة قامت باستخدام هاتف إحداهما للاتصال بوالدها قاما بخنقها خشية من افتضاح أمرهما ثم إلقاء جثتها بالترعة



وأكد أحد المتهمين خلال اعترافاته أنه أثناء تناوله المواد المخدرة يفقد السيطرة على نفسه ويرغب في ممارسة الجنس تحت أي ظروف.



كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من "محمود.أ" 45 سنة، سايس جراج وُقيم بعزبة أبو العلا كساب وزوجته "سيدة .ع" 39 سنة، ربة منزل بغياب نجلتهما " رحمة" 12 سنة، طالبة، حيث خرجت لشراء احتياجات للمنزل ولم تعد.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى معلومات أفادت بمشاهدة المتغيبة تستقل مركبة توك توك برفقة مجهولين فى وقت معاصر لاختفائها وبتكثيف الجهود تم تحديدهما وهما "م.ع" 29 سنة و"و.م" 26 سنة، سائقى توك توك ومقيمان عزبة ناصر دائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.



وتم إعداد عدة أكمنة وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا باستدراج المتغيبة والتوجه بها إلى منطقة طرح النهر المجاورة لترعة الإسماعيلية دائرة القسم وتناوبا التعدى عليها، وعقب ذلك قاما بخنقها فأوديا بحياتها وتركاها وفرا هاربين وأرشدا عن مكان جثتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

