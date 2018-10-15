محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش .. وأخذ عينات من مياه المحطة لتحليلها .. والمحافظ: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لجميع العاملين بالأجهزة التنفيذية

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش

أخذ عينات من مياه المحطة لتحليلها بمديرية الصحة وشركة مياه الشرب

المحافظ يتفقد المستشفى المركزى والحميات بديروط والحملة الميكانيكية

تخصيص أماكن انتظار لاستقبال المرضى

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لجميع العاملين بالأجهزة التنفيذية

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش، للوقوف على عمليات تلافي السلبيات بالمحطة ومدى جاهزية المحطة للتشغيل وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما قام بأخذ عينات من مياه المحطة لتحليلها بمديرية الصحة وشركة مياه الشرب لبيان مدى مطابقة المياه للمواصفات الصحية، وذلك فى إطار الجولات وحملات المتابعة الميدانية التى يقوم بها محافظ أسيوط لمتابعة أعمال التنفيذ بالمشروعات القومية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا تنفيذا لخطة التنمية المستدامة.شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مأخذ المحطة وأعمال التكريك وإزالة الاطماء من امام المأخذ بالتنسيق مع الشركات المنفذة ومركز بحوث النيل بالاضافة الى عقد اجتماع عاجل مع الجهات الشريكة فى المشروع للوقوف على الخطة الزمنية النهائية للانتهاء من المشروع وتشغيله وفقا للاشتراطات الموضوعة.وتابع المحافظ أقسام المحطة وأخذ عينات جديدة من المياه بالمحطة لتحليلها بمديرية الصحة وشركة مياه الشرب لمطابقة العينات وبيان مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات كما تفقد حجرة المولدات والتوربينات واطمأن على مدى جاهزيتها للعمل مشددا على سرعة تلافي جميع السلبيات بالمحطة لتعمل بكامل طاقتها.يذكر أن محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش تبلغ تكلفتها الإجمالية 350 مليون جنيه وطاقتها الاستيعابية 86000 م3/يوم وتتكون من 2 خزان علوى وأطوال شبكات 106 كيلومترات وتخدم 500 ألف نسمة من مركز ومدينة ديروط بالكامل.كما تفقد المحافظ مستشفى ديروط المركزى ومستشفى الحميات بالمركز للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.وشدد على تخصيص أماكن انتظار لاستقبال المرضى وذويهم بالمستشفيات وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتوجيه كافة الرعاية والدعم وتواجد الأطباء بالأقسام واستمع المحافظ إلى طلبات المرضى والأهالي بالمستشفى معلنا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لجميع العاملين بالأجهزة التنفيذية للمحافظة وتغليظ العقوبة على المخالفين والمقصرين فى أداء عملهم.واستكمل المحافظ جولته بتفقد معدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة ديروط للوقوف على أعداد ونوعيات معدات وسيارات الحملة والتأكيد على جاهزيتها للعمل وخلوها من الاعطال مصدرا تعليماته بضرورة تشغيل جميع سيارات وإمكانات الحملة فى أعمال الإزالة والنظافة وخدمة المواطنين والتشديد على عمل الصيانة المستمرة لها وحسن استخدام المعدات والتشديد على خطوط السير الخاصة بها واستخدامها فى الأعمال المكلفة بها.وأصدر المحافظ تعليماته بعمل تقرير أسبوعى عن خطط المراكز ومجهودات وأنشطة رؤساء المراكز بالإضافة إلى حصر جميع سيارات نقل المواد الغذائية واللحوم بالوحدات المحلية والمشاريع التابعة للمحافظة لاستغلالها في نقل وبيع المواد الغذائية الخاصة بمنافذ أمان وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بأسعار مخفضة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة ديروط على توفير 25 مقاعد انتظار للمرضى بالمستشفى المركزى والحميات كمرحلة اولى، وجار توفير عدد آخر من المقاعد مشيرا الى المتابعة المستمرة على اقسام المستشفى، مشيرا إلى أن عدد معدات الحملة الميكانيكية بالمركز تتمثل فى 17 قلاب وجليدر و4 لودر و 4 سكيب ومكبس، مؤكدا على تنظيم حملات ازالة التعديات الصارخة بإستخدام معدات المركز.