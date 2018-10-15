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بنعاني ومفيش حد بيتحرك.. أهالي نويبع يستغيثون من تأخر إنشاء مبنى السجل المدني

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:51 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى أهالي مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري، من تأخر إنشاء مبنى السجل المدني بالمدينة رغم صدور قرار التخصيص والإنشاء منذ عام 2015.

وقال أهالي المدينة في رسالة جماعية لـ صدى البلد: «نحن أهالي مدينة نويبع نعاني أشد المعاناة من عدم وجود مبنى للسجل المدني في المدينة، حيث نضطر السفر لـ طور سيناء بمسافة 270 كيلو مترا لاستخراج أي أوراق رسمية».

وأضاف، أنه تم تخصيص أرض السجل خلف المحكمة منذ عام 2015 ولم يتم البدء في بنائه حتى اليوم، رغم كثرة سكان المدينة وكثرة العاملين في ميناء نويبع، مشيرا إلى أن أبناء مدينة نويبع يتكبدون أشد المعاناة خلال استخراجهم أي مستخرج رسمي من قيد عائلي أو تصحيح في بعض الأسماء، لوجود مقر السجل في مدينة الطور.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .

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