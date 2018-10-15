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ننشر تفاصيل تفقد رئيس الوزراء مشروع مدينة دمياط للأثاث

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:50 م
صدى البلد
محمود مطاوع
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محافظة الدقهلية عقب انتهاء زيارته، متوجهًا إلى محافظة بورسعيد، التي تشهد غدًا جولة موسعة يقوم خلالها بتفقد عدة مشروعات.

وحرص رئيس الوزراء خلال مروره بمحافظة دمياط، على تفقد سير العمل بمشروع مدينة دمياط للأثاث، الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2017، ويقام على مساحة 331 فدانا، على الطريق الساحلي الدولي، على مسافة لا تتجاوز 22 كم من ميناء دمياط، ونحو 55 كم من مطار الجميل، و 15 كم من سكة حديد دمياط، ويعدُ أحد أبرز المشروعات القومية التي تمثل أهمية كبيرة لأهالي دمياط، حيث يمثل مدينة صناعية متكاملة للأثاث، تهدف إلى تعميق تلك الصناعة والنهوض بها، وفقًا لأحدث التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا ايجاد فرص تصديرية لها، بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من المتوقع أن تتخطى 25 ألف فرصة عمل.

وزار رئيس مجلس الوزراء مركز تكنولوجيا الأثاث، الذي تم تجهيزه بأحدث ما توصل إليه العلم لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، حيثُ يضم ورشًا لتدريب الصناع على أحدث طرق التصنيع، ومركزًا لأحدث التصميمات المبتكرة بالتقنية ثلاثية الأبعاد، كما يضم المركز معملًا متطورًا هو الأكبر في الشرق الأوسط لاختبار جودة الأخشاب والمنتج النهائي من الأثاث للتأكد من المعايير المطلوبة والحصول على شهادات الاعتماد قبل تصديره لدول العالم، كما يضم المركز التكنولوجي قاعات مخصصة للمعارض، والتي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث الدمياطي محليًا ودوليًا. وشاهد رئيس الوزراء عددًا من مخرجات المركز من الأثاث والتي عكست مستوى عاليًا من الجودة والاتقان قادرًا على المنافسة في الداخل والخارج.

وخلال الزيارة، تعرف رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث، حيث أشار مسئولو الهيئة الهندسية الى ان المرحلة الأولى من المدينة شهدت الانتهاء من بناء جميع الهناجر المتاحة لوحدات الورش الصغيرة، بإجمالي 54 هنجرًا، تضمُ 1348 ورشة، وهنجرا يشغله مركز تكنولوجيا الأثاث والمنفذ بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من 5 مراكز خدمية بنسبة 98%.

وتمت الإشارة إلى قيام شركة مدينة دمياط للأثاث، التي تدير المشروع وتقوم على تنفيذه، بطرح وحدات المرحلة الأولى، وجارِ خلال الفترة المقبلة طرح وحدات المرحلة الثانية، مع مراعاة منح التيسيرات الممكنة للصناع للاستفادة من مدينة الأثاث بما يخدم مستقبل الصناعة بشكل عام.

وتعرف مدبولي على موقف تنفيذ المرافق والطرق وأعمال البنية التحتية بالمشروع، والتي يتم الانتهاء منها بمعدلات انجاز جيدة، بلغت نحو 97%، حيث تم تنفيذ 2 كوبري بنسبة 100%، وجار العمل بمحطة الصرف الرئيسية بقدرة 25.000 م3/يوم، وتم الاتفاق على عمل محطة مؤقتة جزئية من المحطة الرئيسية لتوفير السعة المطلوبة للمرحلتين الأولى والثانية لحين الانتهاء من أعمال المحطة بالكامل، كما يتم انشاء محطة محولات مدينة الاثاث جهد 220 ميجاوات، مع توفير محطة متنقلة سعة 25 ميجاوات لتوفير احتياجات المرحلتين الأولى والثانية من المشروع لحين الانتهاء من أعمال المحطة الرئيسية

ويتم تنفيذ شبكات المياه بطول 15 كم، بنسبة تنفيذ 53%، وشبكة الإنارة بنسبة 60%، واستكمال أعمال الشبكة الخارجية للاتصالات، كما تم الانتهاء من أعمال الشبكة الخارجية وتوصيل الغاز الطبيعي علي رأس أرض المشروع، وتم الاتفاق علي التوصيل علي الشبكة العمومية لمياه الشرب وتم تحديد نقطتين ربط للمدينة علي الشبكة الرئيسية.

وتعرف رئيس الوزراء على مكونات المرحلة الثانية من مشروع مدينة دمياط للأثاث، حيث جار إنشاء أكاديمية لتصميم الاثاث، ومركز لمراقبة جودة التصدير، فضلًا عن مجمع مطاعم وكافيتريات للورش والمصانع، ومنطقة لخدمات الاتصالات، وكذلك محطة للشحن والتفريغ، ومركز خدمات ومركز صحي للورش، ومقر للأمن والحماية المدنية، كما تم بدء الخطوات الأولية لإنشاء أكبر معرض لمنتجات الاثاث الدمياطي بالشرق الاوسط على مساحة 330 ألف متر مربع بمدينة دمياط للأثاث.

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