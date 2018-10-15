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تعليم

حقوق وواجبات الطالب الجامعي فى ندوة بجامعة الفيوم.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:52 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ندوة بعنوان " حقوق وواجبات الطالب الجامعي " نظمتها كلية الآداب بحضور الدكتور طارق محمد عبد الوهاب القائم بأعمال عميد الكلية والدكتور مجدى أحمد توفيق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد دياب غزاوي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من الطلاب الجدد والقدامى بالكلية.

أشار الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالطلاب الجدد فى جامعة الفيوم إلى أن التعليم الجامعي يختلف عن التعليم قبل الجامعي موجهًا الطلاب بضرورة حضور كافة اللقاءات التي تعقدها كلية الآداب للتعرف على أقسامها وإداراتها وأنشطتها المختلفة، وفى حديثه عن حقوق وواجبات الطالب الجامعي أكد أن الطالب يمتلك عدد من الحقوق منها توفير البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق الاستيعاب الكامل والدراسة بيسر وسهولة.
حقوق وواجبات الطالب الجامعي فى ندوة بجامعة الفيوم.. صور
حقوق وواجبات الطالب الجامعي فى ندوة بجامعة الفيوم.. صور
حقوق وواجبات الطالب الجامعي فى ندوة بجامعة الفيوم.. صور

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