محافظ الفيوم يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين.. صور

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين للاستماع لمشكلاتهم وتقديم الحلول المناسبة لها، بحضور العميد حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والمصالح ومديري العموم.



استمع المحافظ لمشكلات وشكاوي المواطنين وأصدر توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة منح مساعدات شهرية وإعانات عاجلة لعدد من الأسر الأولي بالرعاية.



كما أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن لفحص ودراسة الطلبات المقدمة من عدد من الحالات الإنسانية لبيان مدى إمكانية تراخيص أكشاك تساعدهم على الحياة المعيشية، مع التزام المرخص له بالأماكن المحددة سلفًا بما لا يعيق حركة السير.



كما أصدر توجيهات لمسؤولي الصحة بدراسة مدى إمكانية نقل طفلة مصابة بمشاكل التنفس وتحتاج إلي جهاز تنفس صناعي, من مستشفي الجامعة إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية بالقرب من محل إقامتها, وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد من الحالات وتوفير العلاج لذوي الأمراض المزمنة علي نفقة الدولة, وتكثيف الحملات المرورية والمتابعة علي المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية لتقديم خدمة مناسبة للمرضي.



كما شدد على مسئولي المراكز والمدن برفع جميع الاشغالات من الشوارع والميادين وإزالة كافة التعديات وتحرير المحاضر القانونية للمخالفين للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.