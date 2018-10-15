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أخبار العالم

75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.. القاهرة تكرم بريماكوف

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:04 م
صورة للنصب التذكاري
صورة للنصب التذكاري
لانا طارق
سلطت وسائل الإعلام الروسية الضوء على افتتاح النصب التذكاري لإيفجينيا بريماكوف رئيس الوزراء ووزير الخارجية الروسي الأسبق في القاهرة، الأحد، وذلك ضمن جهود تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا، بالمركز الروسي للعلوم والثقافة.

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات السياسية البارزة من بينهم رئيس جمهورية تتارستان رستم ميننيشانوف، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، كما يتزامن يوم الإفتتاح مع الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وخلال الافتتاحية قال عمرو موسى عن بريماكوف "كان صديقًا عظيمًا لجميع العرب، وجمعته صداقة قوية وعلاقات وثيقة بكثير من القادة العرب، وأيد بصدق وشارك في حل النزاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

جمعت ايفجينيا بريمنكوف علاقة قوية بمصر، وزار وزير الخارجية الروسية القاهرة في أواخر الستينات من القرن الماضي.

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