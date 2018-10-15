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رياضة

نصر يطمئن الوزير على منتخب اليد.. وشركة عالمية تعرض تركيب صالات مونديال ٢٠٢١

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:55 م
المهندس هشام نصر
المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة كرة اليد ووزير الشباب
عمرو الحلوانى
زار المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مكتبه اليوم الاثنين، بحضور مندوب إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تركيب أرضيات الصالات المغطاة والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأكد المهندس هشام نصر أن الجلسة دارت حول التجهيزات المستمرة على مستوى البنية التحتية لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ في مصر، إضافة إلى العرض الذي قدمته الشركة الأجنبية المعتمدة من جانب الاتحاد الدولي لتركيب أرضيات الصالات المغطاة التي ستقام عليها مباراة بطولة العالم، في ظل رغبة الدولة في تنفيذ الصالات على أحدث الطرز العالمية.

وأضاف نصر أن الوزير استفسر عن مصير الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للمنتخب الوطني الذي تولى مؤخرا تدريب فريق فيسبريم المجري، وقال: "شرحت للوزير وجهة نظر الاتحاد من الناحية الفنية وأن ذلك ليس بغريب وعدد من منتخبات أوروبا تسير على نفس النهج، إضافة إلى أن الوقت لا يسمح حاليا بالتعاقد مع بديل أجنبي كفء قبل شهرين تقريبا من بطولة العالم، وأيضا الحقوق المالية محفوظة للاتحاد، ففي حالة رحيله بشكل نهائي سيدفع ثلاثة شهور قيمة الشرط الجزائي، وأيضا استمراره الآن سيكون بقيمة مالية أقل لأنه غير متفرغ، وعقب بطولة العالم ٢٠١٩ في ألمانيا والدنمارك سيتم تقييم تجربة المنتخب الوطني مع ديفيز".

وأشاد نصر بالاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكرة اليد، وحرصه دائما على تقديم الدعم للمنتخبات الوطنية، ومتابعته المستمرة لملف مونديال مصر ٢٠٢١.

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