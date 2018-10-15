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موسى مصطفى موسى: تحالف مصر الأمة يهدف لرقابة شعبية حقيقية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:59 م
موسى مصطفى موسى المرشح
موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد
معتز الخصوصى
أكد المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد موسى مصطفي موسي أن تحالف مصر الأمة يهدف إلى تعزيز منهج مؤسسي للمشاركة الوطنية وللرقابة الشعبية الحقيقية من أجل إحداث فارق يصب في بوتقة المصلحة الوطنية العامة لنا جميعًا، ويهدف إلى تحسين حياتنا جميعًا ، كما يكون له الأثر البالغ في تخفيف معاناتنا ووضع الحد لاستمرار أمراضنا وأوجاعنا من أجل حاضر ومستقبل افضل لأبنائنا.

وأضاف مصطفى فى بيان صحفى له أن الاهتمام الوطني والرقابة الشعبية هما صمام الأمان للحفاظ على الوطن ، مشيرا إلى أن الأوطان تحتاج إلى مواطن يقظ مشارك فاعل يعرف حقوقه وواجباته ويعرف طبيعة مشكلات وطنه وأسبابها ويدرك تعقيدات الواقع ويعرف أن تحسين ظروف الحياة يحتاج مننا جميعًا إلى بذل الجهود وتغيير طرائق التفكير التقليدية والأنماط المعتادة ويحتاج مننا إلى إرادة وعمل دؤوب ورؤية وتخطيط.

وتابع:المصباح السحري أو البساط السحري الذي سينقلنا فجأة من حال إلي حال لا وجود له في الواقع المعقد ، وعلينا جميعًا أن نرفع إرادتنا إلى مستوى أمانينا ، فالتمني بلا إرادة هو نوع من أحلام اليقظة التي توقعنا دائمًا في ضبابها وسرابها.

وأضاف رئيس الغد علينا أن نتحمل أعباء المهمة وأن نبذل الجهد وأن نحرص على العمل الدؤوب والصبر الصبور، وعلينا أن نقاوم الإحباط واليأس ولا نهرب أبدا إلى أوهام وخيالات لن تصل بنا إلى شيء ، فالتخلص من الأوهام دائما مايكون هو بداية المسير.

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