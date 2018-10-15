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تعليم

وزير التعليم العالي يبحث التعاون بمجال تكنولوجيا الفضاء مع السفير الأوكراني.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:53 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هينادى لاتى، السفير الأوكرانى بالقاهرة، فولوديمير ميخيف نائب رئيس وكالة الفضاء الأوكرانية، بحضور الدكتور محمود حسين القائم بعمل رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتورة كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

أكد الوزير، حرص مصر على استمرار دعم علاقات التعاون مع أوكرانيا فى شتى المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وأوكرانيا.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوكرانيا وخاصة فى مجال تكنولوجيا الفضاء والتدريب، بهدف إعداد كوادر مؤهلة في مجال علوم الفضاء، فضلًا عن تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والأوكرانية، وزيادة عدد الدارسين المصريين بالجامعات الأوكرانية في المجالات ذات الأولوية لخطة التنمية المستدامة بالدولة، وكذلك المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

أكد السفير الأوكرانى حرص بلاده على دفع علاقات التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات، وخاصة العلوم والتكنولوجيا والتدريب.

جدير بالذكر أن التعاون بين مصر وأوكرانيا بدأ منذ عام 2001 فى مجال تكنولوجيا الفضاء بتوقيع عقد لنقل المعرفة وتدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيا الفضاء من خلال مشروع بناء القمر الصناعي (Egypt Sat-1)، حيث نجحت مصر بالتعاون مع أوكرانيا فى تكوين قاعدة من الكوادر المدربة علميًا على تكنولوجيا الفضاء شملت تدريب 64 مهندسًا مصريًا بأوكرانيا شاركت بالتعاون مع الجانب الأوكراني فى جميع مراحل بناء القمر الصناعي (Egypt Sat-1) عام 2007.
وزير التعليم العالي يبحث التعاون بمجال تكنولوجيا الفضاء مع السفير الأوكراني.. صور
وزير التعليم العالي يبحث التعاون بمجال تكنولوجيا الفضاء مع السفير الأوكراني.. صور
وزير التعليم العالي يبحث التعاون بمجال تكنولوجيا الفضاء مع السفير الأوكراني.. صور

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