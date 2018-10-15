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فن

هانى رمزى بعد أزمة السعودية: لا نقبل الابتزاز ومحاولات النيل من أوطاننا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان هانى رمزى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مستنكرا التهديدات التى تتعرض لها السعودية من جانب أمريكا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا.

وقال هانى رمزى: "#لازما_العايل_زمينا ..لا نقبل بالابتزاز ومحاولات النيل من سيادة أوطاننا #السعودية #مصر #الأمارات #الكويت #البحرين #عمان #الأردن #كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بمعاقبة السعودية إذا أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعدا فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة، قائلا إن أمريكا هي الخاسرة من وقف مبيعات السلاح للرياض.

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