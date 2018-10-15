شاهد.. اندلاع حريق داخل مخزن نفايات في إيطاليا

عرضت قناة «روسيا اليوم»، لقطات مصورة لحريق داخل مخزن للنفايات البلاستيكية في إيطاليا.



وكانت قد غطت سحابة من الأدخنة مدينة ميلانو شمال إيطاليا جراء اندلاع حريق في موقع يستخدم لتخزين النفايات البلاستيكية.



وأعربت السلطات الإيطالية عن قلقها من إمكانية تسبب الحريق في ارتفاع مستويات تلوث البيئة الخطرة المسببة لمرض السرطان في المناطق السكنية.