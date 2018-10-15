الوفود العربية تشيد بالوحدات المتنقلة لبرنامج أطفال بلا مأوى

قام فريق عمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى وبحضور حسني يوسف مدير البرنامج وعميد د. هبة ابو العمايم منسق أطفال برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة الداخلية باصطحاب عدد من الوفود العربية المشاركة في منتدى الطفولة الخامس بالقاهرة إلى الوحدة المتنقلة المتواجدة في مقر انعقاد المنتدى وذلك لاطلاعهم على آليات عمل الوحدة المتنقلة وجذبها للاطفال والخدمات التى تقدمها في الشارع.



وقام فريق الشارع بالوحدة المتنقلة بعرض آليات عملهم وشرح كيفية جذب الأطفال وتقديم الحماية والرعاية لهم.



وعلي جانب آخر عبرت الوفود العربية المشاركة عن سعادتهم وإعجابهم بتجربة وزارة التضامن الأجتماعي للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى مطالبين بالاستفادة من هذه التجربة المصرية الخالصة في الدول العربية.



وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الأطفال بلا مأوي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في ١٠محافظات الأعلى كثافة من حيث تجمع أطفال بلا مأوي طبقا للحصر، وهي محافظات ( القاهرة الجيزة القليوبية المنيا الشرقية الإسكندرية أسيوط السويس بني سويف المنوفية).

