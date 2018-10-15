ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الوفود العربية تشيد بالوحدات المتنقلة لبرنامج أطفال بلا مأوى

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
قام فريق عمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى وبحضور حسني يوسف مدير البرنامج وعميد د. هبة ابو العمايم منسق أطفال برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة الداخلية باصطحاب عدد من الوفود العربية المشاركة في منتدى الطفولة الخامس بالقاهرة إلى الوحدة المتنقلة المتواجدة في مقر انعقاد المنتدى وذلك لاطلاعهم على آليات عمل الوحدة المتنقلة وجذبها للاطفال والخدمات التى تقدمها في الشارع.

وقام فريق الشارع بالوحدة المتنقلة بعرض آليات عملهم وشرح كيفية جذب الأطفال وتقديم الحماية والرعاية لهم.

وعلي جانب آخر عبرت الوفود العربية المشاركة عن سعادتهم وإعجابهم بتجربة وزارة التضامن الأجتماعي للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى مطالبين بالاستفادة من هذه التجربة المصرية الخالصة في الدول العربية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الأطفال بلا مأوي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في ١٠محافظات الأعلى كثافة من حيث تجمع أطفال بلا مأوي طبقا للحصر، وهي محافظات ( القاهرة الجيزة القليوبية المنيا الشرقية الإسكندرية أسيوط السويس بني سويف المنوفية).

ترشيحاتنا

ميدو يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح .. فيديو

ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو

الاستخبارات الأمريكية تحبط محاولة اغتيال ترامب على يد داعش

المنتخب الوطني بـ الأبيض أمام سوازيلاند

وكيل محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيع اللاعب للأهلي

ترامب: مشاعري تبدلت تجاه تركيا

علي جمعة يوضح المقصود بـ غَير المغضوب عليهم ولا الضالين

وزير الطيران المدني: مطار سفنكس يخفف العبء عن القاهرة الدولي .. فيديو

تعليق ناري من عامر حسين عن أزمة مباراة المصري وجزيرة مطروح

ترامب : قتلة مارقون وراء اختفاء خاشقجي

تعرف على بديل صلاح فى تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند

السكة الحديد: سيارة نقل تقتحم القضبان على خط القبارى مطروح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

فيديو

القومي لمكافحة الإرهاب: الرئيس طالبنا بوضع استراتيجية لمحاربة التطرف.. فيديو
وزير الطيران المدني: مطار سفنكس يخفف العبء عن القاهرة الدولي .. فيديو
الصحة تكشف حقيقة وفاة طبيبة مستشفى المطرية صعقا بالكهرباء
قطر مقبرة العمالة الوافدة المشاركة في بناء منشآت مونديال 2022.. فيديو
ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟