مدرب تشيلسي يرشح يوفنتوس ومانشستر سيتي للتتويج بدوري الأبطال

رشح الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، فريقين للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهما يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.



وقال ساري - في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الاثنين - إن فريق المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا نضج من أجل الصعود النهائي الأوروبي، وبالنسبة له هو سباق ثنائي بين الفريقين الإيطالي والإنجليزي.



وأضاف أنه في إيطاليا فريق يوفينتوس لا يملك أي منافس، ويحققون الدوري في كل عام، وأعتقد أن هذا الموسم يمكنهم تحقيق لقب الأبطال.



ولم يشارك فريق تشيلسي الإنجليزي هذا الموسم بدوري الأبطال لاحتلاله المركز الخامس بالبريميرليج بالموسم الماضي حيث أن أول 4 فرق بالترتيب هم من يشاركون بمنافسة الأبطال.