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القليوبي: روسيا تعتبر الدولة المصرية الصديق الحقيقي في الشرق الأوسط

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:19 م
الرئيس السيسي ونظيرة
الرئيس السيسي ونظيرة بوتين
حسام الحارتي
أكد رامي القليوبي الأستاذ بكلية الاستشراف بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، أن الدولة الروسية تعتبر مصر الصديق الحقيقي لها في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن روسيا تحتاج للدولة المصرية في بعض القضايا والعكس أيضا.

وقال القليوبي في تصريحات لبرنامج "الورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten " إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لروسيا هي الأولى منذ عام 2015، موضحا أن تلك الفترة شهدت حدوث بعض الأزمات بين البلدين وعلي رأسها سقوط الطائرة الروسية، مشيرا إلي وجود بعض الإيجابيات، مثل إنشاء محطة الضبعة النووية وزيارة الرئيس الروسي إلى الدولة المصرية.

وأضاف أن التحدي الأكبر الذي يواجه العلاقات المصرية الروسية الآن هو الارتقاء بالشق الاقتصادي إلى مستوي الشراكة الحقيقية والواضحة في مجال السياسة والتعاون العسكري، منوها بأن التبادل التجاري بين الدولتين محدود ولا يتخطى 7 مليارات دولار سنويا.

وأعرب الأستاذ بكلية الاستشراف بالمدرسة العليا عن تمنياته بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خصوصا في "الفواكه المصرية "، لزيادتها داخل الأسواق الروسية خلال الفترة الحالية.

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