رد ناري من فنان العرب محمد عبده على تهديد وابتزاز أمريكا للسعودية

نشر الفنان السعودي محمد عبده تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مستنكرا ما تتعرض له بلاده من تهديدات من جانب أمريكا بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا.



وقال محمد عبده : "عائلة الفنان محمد عبده وعلى رأسهم محمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري ترفض التهديدات والابتزازات للهجمات المغرضة التي تستهدف مملكتنا وقادتها".



وأضاف عبده : " نجدد الولاء والفداء للملك والوطن وتأكد الثقة بحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقهم الله وخذل من عاداهم".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بمعاقبة السعودية، إذا أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعدا فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة، قائلا إن أمريكا هي الخاسرة من وقف مبيعات السلاح للرياض.