ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

رد ناري من فنان العرب محمد عبده على تهديد وابتزاز أمريكا للسعودية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:49 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان السعودي محمد عبده تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مستنكرا ما تتعرض له بلاده من تهديدات من جانب أمريكا بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا.

وقال محمد عبده : "عائلة الفنان محمد عبده وعلى رأسهم محمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري ترفض التهديدات والابتزازات للهجمات المغرضة التي تستهدف مملكتنا وقادتها".

وأضاف عبده : " نجدد الولاء والفداء للملك والوطن وتأكد الثقة بحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقهم الله وخذل من عاداهم".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بمعاقبة السعودية، إذا أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعدا فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة، قائلا إن أمريكا هي الخاسرة من وقف مبيعات السلاح للرياض.

ترشيحاتنا

ضبط عاطل يرتدى ملابس نسائية قبل سرقة منازل وخطف أطفال بالسادات..صور

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو

#مصر_معاكي_ياسعودية هاشتاج جديد يغزو تويتر

دينا تخضع لعملية تجميل بالأنف.. شاهد الفرق قبل وبعد.. صور

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

يوسف كرار يتأهل لنصف نهائي الملاكمة في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

ميدو يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح .. فيديو

موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

ابنة ميجان والأمير هاري محرومة من الألقاب الملكية

ترامب يوفد بومبيو في مهمة للسعودية حول خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

فيديو

وزير الطيران المدني: مطار سفنكس يخفف العبء عن القاهرة الدولي .. فيديو
الصحة تكشف حقيقة وفاة طبيبة مستشفى المطرية صعقا بالكهرباء
قطر مقبرة العمالة الوافدة المشاركة في بناء منشآت مونديال 2022.. فيديو
ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو
خبير: الرئيس السيسي يلقى كلمة في أعلى مجلس تشريعي في روسيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟