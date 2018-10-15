مجلس الوزراء البحريني يشارك في مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية

وجه رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتشكيل وفد بحريني رفيع المستوى؛ يضم عددًا من الوزراء والمسئولين، للمشاركة في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالسعودية.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن التوجيه جاء خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية التي عقدت، اليوم الاثنين، بمجلس الوزراء البحريني، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان.