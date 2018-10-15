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دبلوماسي روسي سابق: سفراء أمريكا كانوا يقودون الثورات العربية من الميادين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:27 م
الدبلوماسي الروسي
الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتوزوف
حسام الحارتي
قال الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتوزوف، إن الزيارات المتبادلة بين ومصر وروسيا أثبتت تطور العلاقات بينهما.

وأضاف "ماتوزوف"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، أن اللقاء الثنائي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهم لحماية الأمن القومي للمنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تًعد مركزًا للعالم العربي، وتلعب دورا مهما في المنطقة العربية.

وأوضح "ماتوزوف" ، أن هناك جهودا مشتركة بين مصر وروسيا لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، وروسيا على الاستعداد للتعاون مع كل دول العالم إذا كان لديهم نية طبية ويحترمون خيار الشعب الليبي، لافتًا إلى أن روسيا تدعم الدور المصري في القضية الليبية، وندعم الوساطة المصري لحل القضية السورية.

وأكد "ماتوزوف"، أن الثورات العربية ليست صناعة محلية، وكل شيء بها كان مدبرًا، وأمريكا تستخدم الحروب المعاصرة لتدمير المنطقة العربية، والسفراء الأمريكان كانوا يقودون الثورات العربية من الميادين.

وذكر "ماتوزوف"، أن التنظيمات الإرهابية في سوريا صنعت من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

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