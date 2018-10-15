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برلمان

رئيس ائتلاف دعم مصر: القضاء على فساد المحليات مفتاح التنمية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:18 م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
فريدة محمد
أكد زعيم الاغلبية بالبرلمان رئيس ائتلاف دعم مصر نائب رئيس حزب مستقبل وطن عبد الهادى القصبى، على أهمية انعقاد المنتدى البرلماني الأول فى زمانه، لأننا نشهد انعقاد دور برلماني جديد تشريعي ورقابي، وأهمية مكانية لأنه ينعقد داخل مدينة السلام تزامنا مع ملتقى سانت كاترين الذى يجسد دور مصر فى نشر المحبة، كما أن انعقاد المؤتمر له أهداف ذات أهمية لدعم الدولة المصرية والمواطن المصرى بحضور عدد من الوزراء ونخبة من المفكرين والعلماء.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الاول لحزب مستقبل وطن بحضور كل من الوزيرين غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وأشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن ورفعت قمصان نائب مدير لجنة الانتخابات وحسام الخولى أمين عام حزب مستقبل وطن وعلاء عابد نائب رئيس الحزب.

وأضاف القصبي، أن المنتدى يناقش الإصلاح التشريعي والاجتماعي وكذلك يناقش دور المحليات بين الواقع والمأمول، لأن إصلاح الأحوال المتردية للمحليات هي بداية القضاء على الفساد ومفتاح حقيقى للتنمية الشاملة، كما يناقش المنتدى واحدة من أهم القضايا وهى آليات بناء الانسان تلك القضية التي فجرها الرئيس السيسي باعتبارها قضية هامة، مشيرا إلى أنه بدون بناء الانسان تصبح جهود التنمية بلا جدوى.

وأشار زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن المنتدى يناقش آليات دعم الاستثمار ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية وانتصار مصر على الإرهاب فى ظل حجم التحديات غير المسبوقة، مؤكدا أن الله سخر لنا قيادة واعية وجيشا باسلا وشرطة وطنية وشعبا يتحمل الأعباء فى سبيل الحفاظ على تراب مصر الغالية.

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