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أخبار البلد

ضبط أجهزة اتصالات محظورة داخل طرد وارد من هونج كونج

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:28 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي اليوم "الاثنين"، محاولة تهريب 200 جهاز اتصالات متطور ولاسلكي تستخدم في المكالمات والاتصال بين الأشخاص، داخل طرد شخصي وارد من هونج كونج يحتوي علي أجهزة "بور سبلاي" لتضليل الجمارك، وتبين أن الأجهزة محظور حيازتها.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء قيام ياسر جاد الله وشريف حبيب رئيس قسم الجمارك بأعمال المراجعة بجمرك البريد السريع بالقرية، لاحظا طردًا واردا من هونج كونج، عبارة عن 10 أجهزة بور سبلاي، ووزنه أثقل من المدون علي بوليصة الشحن بنسبة كبيرة، تم تشكيل لجنة من أحمد عبد اللطيف وجرجس صليب ومحمد محمود مأموري الجمارك لفتح الأجهزة وتفتيشها.

وعثر بداخل الطرود علي 200 جهاز لاسلكي تستخدم في الاتصالات بين الأشخاص، مع عدم إحضار أي موافقة أمنية من الجهات المختصة.

أمر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، بحجز الطرد والأجهزة وعمل محضر ضبط وإحالته للجهات المختصة وإبلاغ سلطات الأمن.
ضبط أجهزة اتصالات محظورة داخل طرد وارد من هونج كونج
ضبط أجهزة اتصالات محظورة داخل طرد وارد من هونج كونج
ضبط أجهزة اتصالات محظورة داخل طرد وارد من هونج كونج
ضبط أجهزة اتصالات محظورة داخل طرد وارد من هونج كونج
ضبط أجهزة اتصالات محظورة داخل طرد وارد من هونج كونج

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