حرص الفنان ناصيف زيتون على نعي والد الفنان اللبناني فارس كرم من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "‏‏أصعب خسارة بالحياة .. الله يرحم روحو وتكون نفسه بالسما يا رب ... يخليلك عيلتك و تعيش وتاخد عمره ... فل يكن ذكره مؤبدًا".



وينتظر أن تؤدى الصلاة على والد فارس كرم، في (كنيسة مار مارون الرعانية - جزين)، بالعاصمة اللبنانية بيروت في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر.



ويتقبل فارس كرم العزاء في والده يومي الأثنين والثلاثاء 15 و16 أكتوبر في صالون (كنيسة مار مارون الرعانية - جزين) من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، ويوم الأربعاء 17 أكتوبر في (صالون كنيسة القديسة ريتا - حرش تابت) من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.