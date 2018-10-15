برلماني يطالب بسرعة إدراج مشروع الصناديق الخاصة في أقرب جلسة عامة

قال النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانونه الخاص بتثبيت العمالة المؤقتة والمعينين على الصناديق الخاصة، تمت الموافقة عليه من لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وأحيل إلى الجلسة العامة، في دور الانعقاد المنصرم.



وأوضح أبو طالب فى بيان صحفى له، أن الحكومة طلبت تأجيل الموافقة على القانون لحين تدبير التمويل اللازم لتكلفة تطبيق القانون، مشيرا إلى وجود نصف مليون موظف معين على الصناديق الخاصة.



وأشار إلى أن قانونه حدد آلية توفير التمويل من خلال إيرادات الصناديق الخاصة، ولكن الحكومة أكدت أن هذه الإيرادات غير كافية للتمويل، ومن هنا طلبت التأجيل لحين توفير التمويل اللازم.



وكشف عن تقدمه بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاستعجال مناقشة القانون في الجلسة العامة وإقراره، معلقًا: «الحكومة ملزمة بتدبير التمويل ولا يجب انتظار ذلك».