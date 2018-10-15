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أخبار البلد

الأعلى للإعلام ينعى شقيق مكرم محمد أحمد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بخالص التعازى للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس فى وفاة شقيقه مصطفى محمد أحمد، داعيا الله أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته‪.‬

وقد توفى اليوم مصطفى محمد أحمد شقيق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتقدمت الجماعة الصحفية بخالص التعازى للكاتب الكبير.

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