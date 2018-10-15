الصحفيين تنظم حفل تأبين للزميلة الراحلة هند موسى.. صور

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، حفل تأبين للراحلة الزميلة هند موسى، الصحفية بجريدة التحرير، التي وافتها المنية عقب تغطيتها الصحفية لمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثانية على طريق العين السخنة – الزعفرانة بعد حادث سير أليم.



شارك فى حفل التأبين عدد كبير من زملاء الراحلة في الوسط الصحفي والفني وأسرتها.



وعرض القائمون على حفل التأبين، فيلما وثائقيا عن مسيرة الراحلة هند موسى فى مهنة الصحافة منذ بداية عملها حتى الآن.