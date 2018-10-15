ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب ألمانيا بعد ثلاثية هولندا: لا أفكر في الاستقالة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:51 م
لوف مع لاعبي ألمانيا
لوف مع لاعبي ألمانيا
حسن العمدة
حسم يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم (المانشافت)، موقفه من إمكانية الاستقالة من منصبه، في ظل تراجع النتائج.

وقال لوف في تصريحات لإذاعة (إيه آر دي) الألمانية، اليوم الاثنين:" في الواقع لا ترد على ذهني مثل هذه الأفكار في الوقت الراهن، ولا حتى بعد مثل هذه المباراة (الخسارة أمام هولندا)".

وأضاف:" أنا في هذا العمل منذ فترة طويلة، وقد تغلبت بالفعل على بضعة أمور، وبإمكاني كمدرب أن أرتب هذا الأمر".

ويواجه لوف انتقادات حادة بسبب مساره البطيء في التجديد داخل المانشافت كما يواجه أزمة رياضية في أعقاب الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018 في الصيف الماضي، والهزيمة المريرة التي تلقاها المنتخب الألماني مساء أول أمس السبت، أمام المنتخب الهولندي بثلاثة أهداف نظيفة، بدوري الأمم الأوروبية.

ويواجه المنتخب الألماني في باريس غدا "الثلاثاء" نظيره الفرنسي في إطار دوري الأمم.

وذكر لوف، في مؤتمر صحفي في باريس، أن رئيس الاتحاد الألماني، راينهارد جريندل، أعرب له مجددا اليوم خلال محادثة شخصية عن تأييده له، وقال لوف:" لدينا علاقة منفتحة مع الاتحاد الألماني".

وتابع لوف عن احتمال تخليه عن مهام منصبه قائلا:" في حال لم يكن هناك في أي وقت حل آخر، فسيجري الحديث عن هذا الأمر في الوقت المناسب وفي هدوء، لكن هذا الأمر ليس وقته الآن بالتأكيد".

ويقود لوف (58 عاما) منتخب الماكينات منذ 2006 خلفا ليورجن كلينسمان.

ترشيحاتنا

نادر شوقي يكشف سبب صعوبة انتقال نجم دجلة للأهلي فى يناير.. وموقف رمضان صبحي

نصب على 7 عمال في 1.8 مليون جنيه فاختطفوا والده.. تفاصيل مثيرة

شقيق السعودي المتهم بقتل خاشقجي يكشف كذب إدانات تركيا وقطر وأمريكا

لحظة رفع علم سوريا على معبر القنيطرة بالجولان المحتلة.. فيديو

ترامب يوفد بومبيو في مهمة للسعودية حول خاشقجي

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

بوتين يأمر بتوقيع اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع مصر

أول تعليق للاتحاد الأوروبي على فتح السعودية تحقيقا حول اختفاء خاشقجي

رد ناري من فنان العرب محمد عبده على تهديد وابتزاز أمريكا للسعودية

ترامب يعلق لوحة مثيرة للجدل داخل البيت الأبيض

هاني الناظر يحذر من تناول البصل المحتوي على لون أسود

وكيل محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيع اللاعب للأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

فيديو

وزير الطيران المدني: مطار سفنكس يخفف العبء عن القاهرة الدولي .. فيديو
الصحة تكشف حقيقة وفاة طبيبة مستشفى المطرية صعقا بالكهرباء
قطر مقبرة العمالة الوافدة المشاركة في بناء منشآت مونديال 2022.. فيديو
ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو
خبير: الرئيس السيسي يلقى كلمة في أعلى مجلس تشريعي في روسيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟