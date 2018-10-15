مدرب ألمانيا بعد ثلاثية هولندا: لا أفكر في الاستقالة

حسم يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم (المانشافت)، موقفه من إمكانية الاستقالة من منصبه، في ظل تراجع النتائج.



وقال لوف في تصريحات لإذاعة (إيه آر دي) الألمانية، اليوم الاثنين:" في الواقع لا ترد على ذهني مثل هذه الأفكار في الوقت الراهن، ولا حتى بعد مثل هذه المباراة (الخسارة أمام هولندا)".



وأضاف:" أنا في هذا العمل منذ فترة طويلة، وقد تغلبت بالفعل على بضعة أمور، وبإمكاني كمدرب أن أرتب هذا الأمر".



ويواجه لوف انتقادات حادة بسبب مساره البطيء في التجديد داخل المانشافت كما يواجه أزمة رياضية في أعقاب الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018 في الصيف الماضي، والهزيمة المريرة التي تلقاها المنتخب الألماني مساء أول أمس السبت، أمام المنتخب الهولندي بثلاثة أهداف نظيفة، بدوري الأمم الأوروبية.



ويواجه المنتخب الألماني في باريس غدا "الثلاثاء" نظيره الفرنسي في إطار دوري الأمم.



وذكر لوف، في مؤتمر صحفي في باريس، أن رئيس الاتحاد الألماني، راينهارد جريندل، أعرب له مجددا اليوم خلال محادثة شخصية عن تأييده له، وقال لوف:" لدينا علاقة منفتحة مع الاتحاد الألماني".



وتابع لوف عن احتمال تخليه عن مهام منصبه قائلا:" في حال لم يكن هناك في أي وقت حل آخر، فسيجري الحديث عن هذا الأمر في الوقت المناسب وفي هدوء، لكن هذا الأمر ليس وقته الآن بالتأكيد".



ويقود لوف (58 عاما) منتخب الماكينات منذ 2006 خلفا ليورجن كلينسمان.