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رياضة

ظرف طارئ يهدد بإلغاء مباراة إسبانيا وإنجلترا فى دوري الأمم الأوروبية.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:26 م
من ملعب مباراة انجلترا
من ملعب مباراة انجلترا واسبانيا
محمد رشاد
يبدو أن مباراة منتخب إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم تواجه خطر الإلغاء، بسبب هطول الأمطار الغزير على مدينة إشبيلية خلال الساعات الماضية، ولم يتحسن الأمر قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن حالة استاد بينيتو فيامارين الخاص بريال بيتيس والذي يحتضن المباراة ليست بالجيدة بعد هطول الأمطار الغزير.

وتحيط برك الميارة بمساحة كبيرة الملعب، كما أن المدرجات باتت غير جاهزة لاستقبال الجماهير وهو ما قد يشكل خطرا على سلامتهم داخل وخارج الاستاد أيضا مشيرة إلى أن عشب الملعب لم يتضرر بشكل كبير حتى الآن.

وأكدت أن توقعات الأرصاد تشير إلى تواصل هطول الأمطار خلال ساعات الليل، وبالتزامن مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

وبناء على هذا، لم يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي إجراء يخص مصير المباراة، لكن استمرار هطول الأمطار بشكل غزير قد يهدد استمرارها.
ظرف طارئ يهدد بإلغاء مباراة إسبانيا وإنجلترا فى دوري الأمم الأوروبية.. صور
ظرف طارئ يهدد بإلغاء مباراة إسبانيا وإنجلترا فى دوري الأمم الأوروبية.. صور
ظرف طارئ يهدد بإلغاء مباراة إسبانيا وإنجلترا فى دوري الأمم الأوروبية.. صور
ظرف طارئ يهدد بإلغاء مباراة إسبانيا وإنجلترا فى دوري الأمم الأوروبية.. صور

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